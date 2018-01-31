День воинской славы России в Тяжине

Мероприятия, посвященные 74-й годовщине полного снятия блокады города Ленинграда, прошли в Тяжине.

Немецко-фашистские захватчики вели осаду города-героя почти 900 дней. Памяти тех, кто погиб, и кто пережил эти страшные годы, посвятили мероприятие в центре социального обслуживания населения Тяжинского района.

Музыкально-литературная композиция «И помнит мир спасенный…» началась с презентации, в которой под звуки Седьмой симфонии Дмитрия Дмитриевича Шостаковича рассказывалось о жизни ленинградцев в годы блокады, их стойкости, выдержке и патриотизме. О том, как и где, создавалась Ленинградская симфония, о том, что происходило в осажденном городе, ветераны слушали со слезами на глазах.

Жительница блокадного Ленинграда Евгения Ивановна Гладикова вспомнила о том страшном времени, завершив свой рассказ стихотворением собственного сочинения. Затем участники встречи почтили минутой молчания память всех жертв блокадного Ленинграда.

Библиотекарь Тяжинской центральной районной библиотеки имени Н. И. Масалова Наталья Ивановна Дурнова и волонтеры-молодогвардейцы провели в райцентре акцию «Нам жить и помнить», посвященную Дню полного снятия блокады города Ленинграда. Волонтеры вручили прохожим тематические листовки.

Акция проводится для сохранения памяти о подвиге жителей блокадного города, символизирует единение всех ныне живущих с теми, кто выстоял, выжил в годы военного лихолетья. Волонтеры предлагали землякам посетить выставку-память «Непокоренный Ленинград», оформленную в центральной районной библиотеке.