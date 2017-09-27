День воспитателя

В поселке Тяжинский прошло торжественное собрание, посвященное Дню воспитателя и всех дошкольных работников.
С профессиональным праздником воспитателей поздравил глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин. С докладом выступил начальник управления образования администрации Тяжинского муниципального района Александр Викторович Барсуков.
Дошкольные работники получили заслуженные награды. За высокий профессионализм, большой личный вклад в создание комфортных условий для воспитанников дошкольного возраста Почетной грамотой департамента образования и науки Кемеровской области награждены заведующая Тяжинским детским садом № 2 «Колокольчик» Нина Петровна Андреева, воспитатель Итатского детского сада № 1 «Гусельки» Нина Александровна Артюхова, воспитатель Тяжинского детского сада № 1 «Березка» Ольга Михайловна Борисова, воспитатель Тяжинского детского сада № 1 «Березка» Ольга Валентиновна Крещенко, воспитатель Тяжинского детского сада № 3 «Золотой ключик» Любовь Анатольевна Кузора, воспитатель Тяжинского детского сада № 5 «Светлячок» Оксана Ивановна Поздеева, заведующая Тяжинским детским садом № 5 «Светлячок» Галина Мурсаловна Поморцева, инструктор по физической культуре Тяжинского детского сада № 8 «Солнышко» Лидия Михайловна Россомахина, старший воспитатель Тяжинского детского сада № 2 «Колокольчик» Елена Александровна Семененко, воспитатель Итатского детского сада № 4 «Дюймовочка» Елена Анатольевна Трофимова.
За личный вклад в организацию и совершенствование образовательного процесса Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района отмечены заведующая Георгиевским детским садом «Солнышко» Марина Павловна Журавлева и заведующая Преображенским детским садом «Колосок» Светлана Вячеславовна Погуляева.
За добросовестный труд в системе дошкольного образования Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района награждены старший воспитатель Итатского детского сада № 4 «Дюймовочка» Екатерина Юрьевна Голубева, воспитатель Итатского детского сада № 1 «Гусельки» Марина Владимировна Карпова, воспитатель Новоподзорновского детского сада «Колосок» Светлана Викторовна Кочадыкова, воспитатель Листвянского детского сада «Ромашка» Татьяна Геннадьевна Кувалдина, воспитатель Преображенского детского сада «Колосок» Нина Андреевна Манакова, воспитатель Нововосточного детского сада «Светлячок» Анна Александровна Роженцева.
За создание оптимальных условий для творческого развития детей Благодарственным письмом главы Тяжинского муниципального района отмечены заведующая Октябрьским детским садом «Домовенок» Светлана Николаевна Дячек, заведующая Акимо-Анненским детским садом «Солнышко» Людмила Александровна Карканица и воспитатель Тяжинского детского сада № 5 «Светлячок» Ольга Александровна Павлова.
Артисты районного Дома культуры «Юбилейный» подготовили для дошкольных работников концертную программу.
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