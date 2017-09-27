День воспитателя

Кузбассовец избил юного велосипедиста и украл у него телефон Злоумышленник догнал свою жертву, пнул по раме велосипеда. Из-за этого 16-летний юноша упал в кювет.

Кемеровчане ищут свидетелей драки в Ленинском районе Жители Кемерова обратились в редакцию VSE42.Ru с просьбой о помощи в распространении информации о...

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