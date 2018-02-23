День защитника Отечества

ГИБДД Кемерова ищет очевидцев ДТП, с пострадавшим 4-летним ребенком В Кемерово инспекторы ГИБДД ищут свидетелей ДТП (дорожно-транспортного происшествия), с...

В Новокузнецке 8 человек пострадали в ДТП с маршруткой В результате аварии пострадали восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по...

В Кузбассе выбрали лучших спортсменов 2017 года В Кемеровской области выбрали победителей ежегодной премии «Спортсмен года в Кузбассе».