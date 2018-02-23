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День защитника Отечества

В Тяжинском районном Доме культуры «Юбилейный» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.
Собравшихся поздравили с праздником глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин и председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин.
За большой вклад в дело увековечивания памяти погибших защитников Отечества и помощь семьям погибших, поддержку ветеранского движения, большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодого поколения, активное участие в жизни ветеранской организации юбилейной медалью «20 лет всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» награждены ветераны боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе.
Этой наградой с вручением поздравительной открытки губернатора Кемеровской области Амана Гумировича Тулеева отмечены Александр Николаевич Пятницкий, Анатолий Михайлович Агапов, Роман Александрович Архипов, Евгений Георгиевич Земляков, Сергей Витальевич Иванов, Юрий Михайлович Катасонов, Дмитрий Владимирович Пащенко, Вадим Петрович Плохих, Сергей Николаевич Подлесных, Иван Викторович Холоманов, Александр Вячеславович Чекрыжев, Владислав Владимирович Федоров.
Работники культуры и самодеятельные артисты подготовили для участников торжественного мероприятия праздничную концертную программу, посвященную защитникам Отечества.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
23/02/2018
Культура
Тяжин
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Новости Кузбасса

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