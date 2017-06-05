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День защиты детей!

С самого утра в Калтане ощущалась атмосфера праздника. Лето, каникулы, детский смех… Ребята, как яркие бусинки, рассыпались по улицам и дворам. Одни - оседлали велосипеды и самокаты, другие - осваивали детские площадки, третьи – готовились к праздничному параду.

650 юных калтанцев приняли участие в параде-шествии «Вместе весело шагать». Воспитанники детских садов и дети из лагерей дневного пребывания в ярких костюмах, с шарами и флажками, исполняя хором детские песни, прошли по проспекту Мира и присоединились к театрализованной программе, организованной учреждениями культуры на площади ДК «Энергетик».

Веселые игры с ростовыми куклами, флешмобы и мастер-классы по изготовлению оригами, квест-игры и конкурс рисунков на асфальте – каждый ребенок смог сегодня найти занятие по душе. В детских садах были организованы мыльные дискотеки, на территории школ – «веселые старты» и коммуникативные игры. Вечером калтанскую детвору ждет фестиваль красок холи.    

 

Общество
Калтан
kuzbassnews.ru
05/06/2017
Общество
Калтан
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Новости Кузбасса

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