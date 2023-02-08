День Жюля Верна в главной библиотеке Кузбасса

11 февраля Государственная научная библиотека Кузбасса им. В.Д. Федорова совместно с кемеровским клубом любителей фантастики «Странник» открывает Фестиваль фантастики «Портал в книгу», который будет проходить на площадках библиотеки до 12 ноября, рассказывая о писателях-фантастах, популяризируя библиотеку, книгу и чтение и поддерживая творческие инициативы местных сообществ.

Первый день фестиваля – День Жюля Верна в библиотеке - посвящен 195-летию французского писателя Жюля Верна - классика приключенческой литературы, одного из основоположников жанра научной фантастики.

В рамках Дня Жюля Верна программой предусмотрено несколько событий:

в 12:00 ч. в Камерном зале библиотеки состоится публичная научно-популярная лекция «195 лет с Жюлем Верном», посвященная творчеству знаменитого писателя (лектором выступает преподаватель Кемеровского государственного института культуры Огнев Даниил Алексеевич, который осветит актуальные научные феномены, предсказанные писателем-фантастом);

в 13:00 ч. в Виртуальном концертном зале начнется цифровой концерт из фондов Московской государственной академической филармонии «Забавный профессор. Вокруг света с Жюлем Верном» (в записи; ведущий концерта - артист литературно-чтецкого отдела филармонии Павел Любимцев; в концерте прозвучит музыка И. Дунаевского («Песенка о капитане» и увертюра из музыки к фильму «Дети капитана Гранта»), И. Красильникова (галоп «Суета сует») и др.);

в 15:00 ч. в секторе периодических изданий у фотозоны «Фантастика» пройдет презентация книжной выставки из фондов главной библиотеки Кузбасса «Устремленный в будущее», посвященной творчеству писателя, его фантазиям, ставшими реальностью, и эпохе, в которую он жил; завершит первый день фестиваля в 16:00 ч. открытый конкурс артистического чтения «PlayBook-театр» (прочтение отрывков из произведений Жюля Верна в заданных условиях) с участием активистов клуба любителей фантастики «Странник» и всех желающих.

В течение дня участники фестиваля узнают интересные факты биографии автора из видеоролика «Твой мир – фантастика!», подготовленного Региональным центром чтения, получат тематический календарь на 2023 год «Билет к центру Земли», в котором указаны ключевые произведения Жюля Верна и qr-код на сайт библиотеки, разделы которого содержат информацию о Фестивале фантастики «Портал в книгу». Следите за новостями! Вторая веха фестиваля - День Александра Беляева в главной библиотеке Кузбасса, одного из основоположников отечественной научно-фантастической литературы. До Дня Александра Беляева любители фантастики смогут участвовать в открытом конкурсе буктрейлеров по книгам писателей-фантастов, итоги которого будут подведены 15 апреля (с положением о конкурсе желающие смогут познакомиться в день открытия фестиваля и на сайте библиотеки).

Фото из открытых источников