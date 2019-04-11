Депутат из Осинников лишился мандата по причине судимости

Депутат Осинников, ранее работавший директором ДК одного из посёлков, лишен мандата. Причиной стало вступление в силу приговора суда о признании его виновным в совершении трех преступлений.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области, в октябре 2018 года мужчина был признан виновным по факту злоупотребления полномочиями, растраты и мошенничества.
После того, как осужденный оспорил решение, областной суд оставил решение без изменения.
Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Учитывая, что он являлся депутатом, прокуратурой была направлена информация о необходимости досрочного прекращения его полномочий. На ближайшей сессии был решен вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата. Также мужчина на три года лишен права занимать должности, связанные с административно-хозяйственных полномочий в органах местного самоуправления.
Фото из открытых источников
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