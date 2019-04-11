Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Депутат из Осинников лишился мандата по причине судимости

Депутат Осинников, ранее работавший директором ДК одного из посёлков, лишен мандата. Причиной стало вступление в силу приговора суда о признании его виновным в совершении трех преступлений.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области, в октябре 2018 года мужчина был признан виновным по факту злоупотребления полномочиями, растраты и мошенничества.

После того, как осужденный оспорил решение, областной суд оставил решение без изменения.

Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Учитывая, что он являлся депутатом, прокуратурой была направлена информация о необходимости досрочного прекращения его полномочий. На ближайшей сессии был решен вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата. Также мужчина на три года лишен права занимать должности, связанные с административно-хозяйственных полномочий в органах местного самоуправления.

 

 

Фото из открытых источников

Политика
Топ
Осинники
kuzbassnews.ru
11/04/2019
Политика
Топ
Осинники
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Виртуальная «Красавица» оставила без денег доверчивого кузбассовца
В общей сложности мужчина перевел ей около 130 тысяч рублей. После очередной просьбы оказать...
Кузбасс активно готовится к переходу на новый стандарт телевещания
Напомним, переход от «аналога» к «цифре» произойдет 15 апреля в 11:45 утра. Сергей Цивилев поручил...
В Кемерове снесли ещё одно заброшенное строение
Бывшее хозяйственное помещение за ДК «Промышленновский» давно не использовалось. Здание не...
Ради отдыха в гостинице кемеровчанин ограбил три салона связи
23-летний кемеровчанин предстанет перед судом за серию грабежей. Мужчина воровал телефоны для того...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus