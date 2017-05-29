Депутат СНДКО Олег Басманов скончался после ДТП

29 мая скончался депутат Совета народных депутатов Кемеровской области от Новокузнецка Олег Басманов. 6 мая на трассе «Кузнецк-Запсиб» в Новокузнецком районе политик, находясь за рулем мотоцикла Harley-Davidson, не справился с управлением и вылетел на обочину, врезавшись в дорожный знак.
Три недели спустя он скончался в больнице.
Олег Басманов родился 20 октября 1981 года в Новокузнецком районе. 17 мая 2016 года стал депутатом СНДКО, занимаясь вопросами аграрной политики и землепользования.
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