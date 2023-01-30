Десять кемеровчан стали победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников

Пока прошли олимпиадные соревнования по французскому и немецкому языкам, мировой художественной культуре, в них принимают участие ученики 9-11-х классов.

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников принимают участие 267 кемеровчан.

Олимпиада проходит по 22 общеобразовательным предметам. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, покажут свои знания в заключительном этапе, который будет проходить с 16 марта по 30 апреля.

В прошлом году трое кемеровчан стали победителями Всероссийской олимпиады школьников, им было предоставлено право поступить в любой вуз страны без экзаменов.

Фото из открытых источников