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Десять ученых региона удостоены звания «Почетный профессор Кузбасса»

В День российской науки губернатор Сергей Цивилев присвоил десяти выдающимся ученым звание «Почетный профессор Кузбасса». Они также получили целевые премии в размере 10 тысяч рублей.

 

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
08/02/2021
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Новости Кузбасса

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