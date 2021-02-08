Десять ученых региона удостоены звания «Почетный профессор Кузбасса»

В Кемерове состоялось первенство Кузбасса по дзюдо среди юношей и девушек В соревнованиях на базе «Регионального центра дзюдо» приняли участие 186 юных дзюдоистов...

В Новокузнецке полицейские пресекли несуществующую акцию протеста Как удалось выяснить, повышенные меры безопасности были вызваны возможным проведением акций...

Рейсы в аэропорту Новокузнецка задержали из-за обледенения полосы В новокузнецком аэропорту Спиченково 8 февраля задержали вылет и посадку рейсов из Москвы и...