Десятилетний кемеровчанин рассказал о службе своего отца в Росгвардии

В честь Дня семьи, любви и верности военнослужащий отряда специального назначения «Кузбасс» вместе сыном принял участие в творческом проекте.
В социальном видеоролике десятилетний Ростислав поделился трогательными историями из семейной жизни и взаимоотношениях с отцом. Он признался, что хотел бы чаще видеть папу дома. При этом мальчик понимает, что у отца очень серьезная и непростая работа, необходимая для безопасности Родины.
Участники проекта отмечают, что видеороликом они хотят поддержать тех, кто, находясь далеко от своих родных, выполняют служебный и профессиональный долг.
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