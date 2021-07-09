Десятилетний кемеровчанин рассказал о службе своего отца в Росгвардии

В честь Дня семьи, любви и верности военнослужащий отряда специального назначения «Кузбасс» вместе сыном принял участие в творческом проекте.

В социальном видеоролике десятилетний Ростислав поделился трогательными историями из семейной жизни и взаимоотношениях с отцом. Он признался, что хотел бы чаще видеть папу дома. При этом мальчик понимает, что у отца очень серьезная и непростая работа, необходимая для безопасности Родины.

Участники проекта отмечают, что видеороликом они хотят поддержать тех, кто, находясь далеко от своих родных, выполняют служебный и профессиональный долг.