Детдому «Ласточкино гнездышко» в поселке Новововосточный Тяжинского района – 25 лет

За четверть века из стен этого дома вышли более 400 ребят. Среди выпускников – педагоги, медработники, предприниматели, военнослужащие. Коллектив учреждения прилагает все усилия, чтобы создать для детей комфортную обстановку.
В праздничном мероприятии приняли участие шефы из главного финансового управления Кемеровской области и представители администрации Тяжинского муниципального района. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 25-летием со дня образования муниципального казенного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детского дома «Ласточкино гнездышко» Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района награждены: воспитатели Наталья Николаевна Андреева и Екатерина Борисовна Сероштанова, социальный педагог Елена Геннадьевна Хапаева, инструктор по труду Владимир Васильевич Простатин, педагог дополнительного образования Татьяна Анатольевна Морокова, повар Людмила Сергеевна Дурнова, кастелянша Ирина Михайловна Лекарева, швея по ремонту одежды Наталья Ивановна Иванова, сторож Шота Ношреванович Зангурашвили, скотник Светлана Викторовна Пешнина.
От администрации района детскому дому «Ласточкино гнездышко» (директор Александр Геннадьевич Зорин) вручен сертификат на получение 5 комплектов беговых лыж. Шефы из ГФУ также вручили воспитанникам подарки. Ребята и педагоги подготовили праздничную программу с концертными номерами. Завершился праздник совместным чаепитием.
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