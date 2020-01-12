Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Детдому «Ласточкино гнездышко» в поселке Новововосточный Тяжинского района – 25 лет

За четверть века из стен этого дома вышли более 400 ребят. Среди выпускников – педагоги, медработники, предприниматели, военнослужащие. Коллектив учреждения прилагает все усилия, чтобы создать для детей комфортную обстановку.
В праздничном мероприятии приняли участие шефы из главного финансового управления Кемеровской области и представители администрации Тяжинского муниципального района. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 25-летием со дня образования муниципального казенного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детского дома «Ласточкино гнездышко» Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района награждены: воспитатели Наталья Николаевна Андреева и Екатерина Борисовна Сероштанова, социальный педагог Елена Геннадьевна Хапаева, инструктор по труду Владимир Васильевич Простатин, педагог дополнительного образования Татьяна Анатольевна Морокова, повар Людмила Сергеевна Дурнова, кастелянша Ирина Михайловна Лекарева, швея по ремонту одежды Наталья Ивановна Иванова, сторож Шота Ношреванович Зангурашвили, скотник Светлана Викторовна Пешнина.
От администрации района детскому дому «Ласточкино гнездышко» (директор Александр Геннадьевич Зорин) вручен сертификат на получение 5 комплектов беговых лыж. Шефы из ГФУ также вручили воспитанникам подарки. Ребята и педагоги подготовили праздничную программу с концертными номерами. Завершился праздник совместным чаепитием.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
12/01/2020
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В воскресенье в Кузбассе немного потеплеет до -27°С
В Кузбассе метеорологи рассказали о погоде на воскресение. Как выяснилось, жителей региона ждет...
Названы самые лучшие и худшие УК в Кузбассе
Опубликован рейтинг управляющих компаний Кузбасса. Список подготовили специалисты региональной...
20 спасателей тушили пожар в многоквартирном доме в Кемерове
9 января в Кемерове на улице Стройгородок загорелся многоквартирных жилой дом. Сигнал о...
Администрацию Кемерова засудили за отказ принять ребёнка в детсад
На протяжении трёх лет — с 2016 по 2019 год — кемеровчанка не могла получить место для ребёнка в...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus