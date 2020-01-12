Детдому «Ласточкино гнездышко» в поселке Новововосточный Тяжинского района – 25 лет

В воскресенье в Кузбассе немного потеплеет до -27°С В Кузбассе метеорологи рассказали о погоде на воскресение. Как выяснилось, жителей региона ждет...

Названы самые лучшие и худшие УК в Кузбассе Опубликован рейтинг управляющих компаний Кузбасса. Список подготовили специалисты региональной...

20 спасателей тушили пожар в многоквартирном доме в Кемерове 9 января в Кемерове на улице Стройгородок загорелся многоквартирных жилой дом. Сигнал о...