Дети энергетиков - за энергобезопасность!

В филиале ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») – «Кузбассэнерго – РЭС» впервые в Дне охраны труда для производственного персонала поучаствовали дети сотрудников. Свыше ста юных кузбассовцев прошли однодневное погружение в профессию своих родителей, познакомились с правилами энергобезопасности и основными требованиями безопасного производства работ.

По мнению организаторов, необычный формат традиционного ежемесячного мероприятия, которое прошло во всех производственных подразделениях «Кузбассэнерго – РЭС», призван не только научить ребят правилам, но и дать возможность им почувствовать себя причастными к профессии, стать пропагандистами энергобезопасности как для сверстников, так и для своих родителей.

В рамках встреч ребята актуализировали правила поведения вблизи энергообъектов, посмотрели поучительные ролики, научились безопасно выходить из условной зоны поражения электрическим током, а в завершении - побывали на закрытых энергообъектах и на диспетчерских щитах, где осуществляется управление сетями.

Организаторы мероприятия рассчитывают ,что благодаря полученным знаниям, дети сотрудников станут активными проводниками полезной информации среди своих друзей и одноклассников, в том числе в социальных сетях.

- Подобные мероприятия для детей играют роль своеобразной «подушки безопасности». Если ребенок предупрежден и обучен, то сможет адекватно отреагировать на чрезвычайную ситуацию, предостеречь от трагедии своих друзей. На экскурсии мы наглядно показываем ребятам, что с электричеством могут работать только профессионалы. И родителям дети, включенные в тему энергобезопасности, тоже смогут лишний раз напомнить об осторожности и необходимости соблюдать требования охраны труда, - считает главный инженер «Кузбассэнерго – РЭС» Евгений Назаров.