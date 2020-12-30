Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Дети из Испании и Киргизии получили представление о русском искусстве и русской науке

Завершился масштабный образовательно-просветительский проект «Вместе. To gather», проходивший в онлайн-формате для граждан Испании и Киргизии при грантовой поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Организаторы проекта поставили задачу пробудить у детей-билингвов, проживающих в этих странах, интерес к изучению русского языка и культуры. В рамках проекта на образовательной платформе GetCourse проводились онлайн-марафоны, посвящённые русской живописи 19-20 веков и истории русской науки. В том числе - онлайн-марафон «Об искусстве. Просто», творческий конкурс «История русского искусства глазами детей», фестиваль науки «Русская наука. Изобретения русских учёных», научный конкурс «Изобретения глазами детей», а также родительская конференция «Новый год и что с ним делать: традиции в русской и мировой культуре».

В мероприятиях проекта «Вместе. To Gather» приняли участие более 2000 детей, родителей и педагогов из Испании и Киргизии. По итогам онлайн-марафонов прошли творческие конкурсы, в которых юные участники из Испании и Киргизии продемонстрировали преемственность культурных традиций предков, которые не зависят от места рождения и проживания.

По словам организаторов проекта, сегодня трудно спорить с возросшим влиянием онлайн-сервисов и, конечно, реализуя такие важные проекты, направленные на продвижение русского языка и русской культуры, важно всегда оставаться в тренде. Поэтому и мероприятия проекта «Вместе. To gather» в этом году решено сделать именно в онлайн-формате: в виде интерактивных увлекательных занятий, которые помогают через интерес к русской культуре сформировать у детей-билингвов стремление к изучению русского языка. 

Партнерами проекта «Вместе. To gather» выступили: цифровая платформа «Умная страна», детский развивающий центр «Академия маленьких наук», группа компаний «Просвещение», Институт русского языка им. А.С. Пушкина в Мадриде, АНО «Центр развития деловых компетенций», онлайн-издание «Большая Азия», новостной ресурс Noticia.ru, Издательский дом «Вечерний Бишкек».

Культура
kuzbassnews.ru
30/12/2020
Культура
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кузбасские родители устроили огромный скандал из-за детского подарка на Новый год
В Кузбасских пабликах в соцсетях разгорелся настоящий скандал из-за детского подарка на Новый год....
Замгубернатора Кузбасса заявил о создании новых особо охраняемых территорий
В 2021 году в Кузбассе появятся четыре новых особо охраняемых природных территории регионального...
В Кузбассе 27-летний парень погиб, попав под поезд
На место происшествия прибыли специалисты областного Центра медицины катастроф. «Погиб 27 летний...
Сильные морозы вновь накроют Кузбасс
Кемерово, 30 декабря 2020, 18:42 — REGNUM В Кемеровской области в период со 2 по 6 января 2021 года...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus