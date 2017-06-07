Дети не должны играть под ЛЭП!

Специалисты филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») - «Кузбассэнерго – РЭС» совместно с администрацией Ленинск-Кузнецкого муниципального района добились выноса детской площадки из охранной зоны воздушной линии 6 киловольт.

После проведения очередного рейда по энергообъектам Ленинск-Кузнецкого муниципального района энергетики обнаружили, что в поселке Демьяновка на улице Чкалова установили детскую площадку. Яркие, привлекающие внимание ребятни песочницы, горки и карусели расположились прямо под линией электропередачи напряжением 6 киловольт. Опасность, которой подвергаются любопытные дети, в данном случае колоссальна. Представители «Кузбассэнерго-РЭС» обратились в администрацию района, в итоге было принято решение о выносе площадки из охранной зоны воздушной линии.

Ежегодно кузбасские энергетики напоминают руководителям организаций и коммунальных служб, предпринимателям, владельцам частных домов и дачных участков о необходимости строгого соблюдения правил электробезопасности в охранных зонах линий электропередачи. Тем не менее, несмотря на очевидную опасность для жизни и здоровья человека, некоторые граждане пренебрегают этими правилами, закрывая глаза на все последствия своих противоправных действий.

«Расположение любых объектов в охранной зоне ЛЭП крайне опасно, тем более, если речь идет о детской площадке, - говорит главный инженер Ленинского РЭС Виктор Александрин. - По закону такое строение должно находиться на расстоянии не менее 15 метров слева или справа от края проводов. Охранные зоны ЛЭП - не место для игр. Нахождение человека под шаговым напряжением опасно для жизни. Выполнение любых несогласованных работ в границах охранной зоны не только создает предпосылки для нештатных ситуаций на энергообъектах, но и угрожает здоровью и жизни граждан».

Местные органы власти, в свою очередь, обязаны оказывать содействие работникам организации, эксплуатирующей линии электропередачи и своевременно принимать меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан..

Энергетики напоминают, что сообщить о случаях нарушения правил нахождения и производства работ вблизи энергообъектов можно по телефону горячей линии ПАО «МРСК Сибири» 8-800-1000-380 (бесплатно, круглосуточно).