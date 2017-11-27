Дети – об энергетике и свете

В компании «МРСК Сибири» подвели итоги традиционного конкурса рисунков, в котором приняли участие 80 детей энергетиков – сотрудников филиала «Кузбассэнерго – РЭС». Одной из победительниц конкурса стала шестилетняя Анисия Конопелько, которая накануне Дня энергетика вместе с родителями поедет в Красноярск, чтобы принять участие в тожественной церемонии награждения и получить заслуженный приз.

Конкурс детского изобразительного творчества в энергосетевой компании проходит уже восьмой год подряд, при этом количество талантливых участников постоянно растет. В этом году юные художники Кузбасса в возрасте от 4 до 13 лет установили рекорд, отправив на конкурс около 100 ярких и креативных работ. Маленькие творцы представили широкую палитру живописных жанров: пейзажи, на которых тянутся линии электропередачи, бытовые зарисовки из жизни электромонтёров, портреты и зарисовки на свободную тему.

В своих произведениях ребята показали, какой они видят работу своих родителей. Например, победительница из Кузбасса Анисия Конопелько, несмотря на юный возраст, в своей трогательной картине очень точно передала всю сложность и ответственность такой важной профессии, как электромонтер. Папа Анисии уже много лет работает в Яшкинском РЭС и своими интересными рассказами об энергетике вдохновляет дочку на творчество.

«Анисия у нас очень талантливая девочка, активно занимается танцами, спортом, любит рисовать, и, по-моему, у нее это отлично получается – рассказывает папа юной художницы, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» Андрей Конопелько. – Хорошо, когда компания инициирует такие конкурсы и тем самым развивает детское творчество. В нашей семье трое детей, мы стараемся везде принять участие, а когда побеждаем – радуемся всей семьей!».

Можно сказать, что теперь сотрудники компании смотрят на свою работу по-новому. И в этом им помогли дети, которые смогли так красочно «рассказать» об энергетике.

Маленькая Анисия из Яшкино уже в предвкушении скорой поездки. Ее рисунок покорил членов жюри своей оригинальностью и занял в самой младшей категории третье место. Более того, лучшие рисунки украсят корпоративный календарь МРСК Сибири на 2018 и появятся на официальном сайте энергокомпании.