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Дети работников «Южного Кузбасса» отправляются на отдых

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») направит 713 детей работников на летний отдых.　

Первые заезды в детские оздоровительные лагеря уже состоялись: 29 мая ребята расселились в лагере «Звездочка», а 1 июня заехали в санаторий-профилакторий «Романтика». Путевки по предварительным заявкам распределили среди детей от 7 до 15 лет, чьи родители трудятся в компании. Взрослые оплатят только 16 % от стоимости путевок. 　

Чтобы оздоровление и отдых были комфортными и безопасными, работники лагерей заблаговременно подготовили удобные корпуса, провели противоклещевую обработку территорий, утвердили программу смен. Позаботились о проверке качества воды и организации доставки продуктов, пожарной безопасности, привлекли к работе на летний период высококвалифицированный педагогический и медицинский персонал, поваров и охранников. 　

За три недели, проведенные в лагере, ребята смогут посетить занятия в различных кружках, принять участие в спортивных и творческих мероприятиях, конкурсах и фестивалях. А в санатории-профилактории «Романтика» дети дополнительно пройдут курс оздоровительных процедур.

Образование
Междуреченск
kuzbassnews.ru
09/06/2017
Образование
Междуреченск
Новости Кузбасса

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