Дети-шахматисты

В г. Кемерово состоялся Детский шахматный фестиваль «Навстречу 300-летию Кузбасса». На старт вышли 100 школьных команд. В церемонии открытия приняли участие многократный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, губернатор области Сергей Цивилев. Команда калтанской спортивной школы (тренер В.С. Кияновский) одержала победу во всех трех турах и вошла в число победителей фестиваля. Ребята награждены памятными призами, кубком и медалями за 1 место.
27/08/2019
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