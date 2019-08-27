Дети-шахматисты

Рабочие завершают ремонт в кемеровском кинотеатре «Юбилейный» В обновленном кинотеатре будут работать четыре зала В ближайшее время в Кемерове после ремонта...

Тепло возвращается: прогноз погоды на завтра Во вторник, 27 августа, в Кузбассе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков,...

Стало известно, когда кардинально реформируют скорую помощь в Кузбассе Современная система управления скорой медицинской помощью в Кузбассе заработает уже до конца 2019...