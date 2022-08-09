Дети сотрудников «Южного Кузбасса» познакомились с работой своих пап и мам

В угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») состоялись экскурсии «На работу к папе, маме». В этом году предприятия обогащения, подземной и открытой добычи угля, а также автотранспортное управление посетили порядка 90 ребят от 5 до 16 лет, чьи родители трудятся в компании.

В Томусинском автотранспортном управлении ребят ждал целый автопарк современного горного автотранспорта и даже настоящий 220-тонный БелАЗ. После знакомства с гигантом, фотосессии в колесе высотой 3,6 метра и в ковше погрузчика экскурсанты попробовали свои силы на учебном тренажере БелАЗа. В административно-бытовом комбинате мальчишки и девчонки узнали о разнообразии транспортных профессий, специфике их работы, об охране труда и предсменном медосмотре. Завершила мероприятие викторина на знание правил дорожного движения с поощрительными призами для самых активных.

На разрезе «Красногорский» ребятам рассказали историю образования каменного угля в недрах, как залегают пласты, о свойствах разных марок. Мальчишки и девчонки узнали об оборудовании, которое используется для добычи полезного ископаемого. На складе готовой продукции увидели погрузку угля в автомобили.

Дети обогатителей побывали на ЦОФ «Сибирь». После видеопрезентации и инструктажа по технике безопасности ребята пообщались с работниками отдела технического контроля, диспетчерами, энергетиками, экономистами. В цехе обогащения юные гости увидели грохоты, вакуум-фильтры, вращающиеся колеса тяжелых сепараторов. Экскурсантов поразил процесс разгрузки угля из железнодорожных вагонов в здании приемки рядового угля – здесь вагоны заезжают в ротор вагоноопрокидывателя, поворачиваются и высыпают уголь в бункер, откуда он по ленточному конвейеру поднимается на фабрику.

В административно-бытовом комбинате шахты имени В.И. Ленина детям шахтеров рассказали об истории шахты, которой в следующем году исполнится 70 лет. Серьезную информацию о технологических процессах и безопасности труда специалисты подали в форме видеопрезентации с понятными для детей сравнениями. Так, пласты угля стали слоеным пирогом, где бисквитные коржи – это крепкая горная порода, а прослойки крема – уголь. Мальчишки и девчонки на слайдах увидели, как шахтеры добираются до рабочего места под землей, а уголь из забоев перемещается на-гора. Ребята примерили спецодежду и защитные средства. В кабинете подготовки вспомогательных горноспасательных команд включали самоспасатели и примеряли респираторы, посетили здравпункт и ламповую.

Итог каждой экскурсии – чаепитие. Дети в неформальной обстановке за чашкой чая с ароматными пирогами и сладостями делились впечатлениями и получали на память приятные подарки – кусочки настоящего «черного золота» и браслеты с символикой компании.

«Мероприятия «На работу к папе, маме» становятся традиционными и проходят в рамках большой программы профориентации. Мы хотим сформировать у ребят профессиональные интересы, сознательное отношение к выбору профессии, а также представление о современном производстве. Дети с интересом вникают в работу родителей, ведь папы и мамы для них главный пример», – говорит директор управления по работе с персоналом ПАО «Южный Кузбасс» Татьяна Бай.

Фото: пресс-служба компании "Южный Кузбасс"