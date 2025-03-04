Детская художественная школа города Мариинска отметила полувековой юбилей

История школы началась в 1974 году. По приказу начальника областного управления культуры в соответствии с народнохозяйственным планом было решено открыть детские музыкальные и художественные школы в шести районах и городах Кемеровской области. В том числе и в городе Мариинске.

Подготовка помещения и оборудования для обучения началась задолго до официального открытия школы. Все эти заботы легли на плечи методиста автоклуба Светланы Васильевны Горенской, впоследствии ставшей директором школы. На этом посту она проработала более 40 лет.

Сейчас детскую художественную школу № 10 возглавляет Юлия Геннадиевна Павленко. Образовательная организация не только сохранила свои лучшие традиции, но и динамично развивается, внедряя современные образовательные программы и инновационные методики, осваивая новые культурные проекты.

С момента основания школа стала неотъемлемой частью культурной жизни Мариинска, местом притяжения творческих детей округа. За 50 лет из стен детской художественной школы вышло более одной тысячи молодых художников.

В культурно-досуговом центре «Юбилейный» в адрес педагогов прозвучало много поздравлений и слов благодарности. Глава Мариинского округа Александр Анатольевич Кривцов вручил работникам школы Почётные грамоты Министерства культуры и национальной политики Кузбасса и муниципальные награды.

Начальник отдела учебно-методической и информационно-аналитической деятельности Центра развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса Юлия Александровна Сивушкина отметила высокие результаты работы школы и вручила сертификат на участие в образовательных и просветительских проектах центра.

Творческие коллективы и солисты подготовили яркую праздничную концертную программу, где были представлены вокальные и танцевальные номера. Трогательным подарком для преподавателей стало видеопоздравление выпускников детской художественной школы.

Фото: детская художественная школа № 10 города Мариинска