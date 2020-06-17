Детская шоу программа «Дино - party»

20 июня в 14:00 и 17:00 ч. в летнем креативно-рекреационном пространстве «Эвент парк» ГАУК «Кузбасскино» пройдет шоу программа «Дино - party».
В программе: супер-дискотека с популярной музыкой, танцевальные баттлы и флешмобы. «Гвоздь» программы - двухметровый динозавр (ростовая кукла), который готов танцевать с участниками днями напролет, а также шоу мыльных пузырей Анны Савиной и показ мультфильма.
В интерактивном шоу гости увидят: пузыри с дымом, пузыри желания, и даже огненный мыльный пузырь. Так же волшебные заклинания для их появления, мыльные сердца, шлейфы и трюки, номер «человек в мыльном пузыре», дождь из мыльных пузырей, мыльный снег. Каждый участник сможет создать свой оригинальный пузырь в финале шоу.
Завершится программа показом мультфильма «Хороший динозавр» (12+).
Подробная информация на сайте kuzbasskino.ru, в социальных сетях и по телефону: 36-44-10 и 36-43-69.
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