Детских и спортивных площадок станет в Калтанском городском округе больше

О ближайших планах рассказала Л. А. Шайхелисламова, первый замглавы Калтанского городского округа по ЖКХ:- В этом году детские игровые площадки появятся на площади ДК «Сюрприз» и стадионе пос. Малышев Лог, площади общественных мероприятий пос. Постоянный, на «треугольнике» (ул. Угольная, 1,2,3,3а) пос. Малиновка. Кроме того, по пр. Мира, 12 разместится площадка для занятий воркаутом, а в районе жилых домов по пр. Мира, 39,41,43 запланирована установка не только детской игровой, но и тренажерной площадок. Все необходимые документы готовятся и по проекту «Инициативное бюджетирование», чтобы в районе ОЛПи пос. Малиновка появились волейбольная и детская игровая площадки, тренажерная беседка. Планы на 2020 год - это детские игровые площадки в районе Бизнес-Инкубатора г. Калтан и в районе коттеджей пос. Малиновка.