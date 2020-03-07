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Детский клуб ТРЦ «Планета» приглашает малышей

Начиная с 7 марта каждые выходные месяца в ТРЦ «Планета» будет работать детский клуб. Вместе с героями любимых мультфильмов ребята посетят развивающие и творческие мастер-классы, научатся справляться с трудностями и узнают много нового об окружающем мире.

По субботам и воскресеньям с 15:00 до 18:00 маленьким гостям детского клуба ТРЦ «Планета» предстоит побывать в самых разных уголках мира: в Париже, Антарктиде и на острове Мадагаскар. На пути к выполнению миссии их ждут разные испытания, для прохождения которых понадобятся смелость и смекалка. Любимые персонажи из мультфильмов всегда будут готовы прийти на выручку: они научат ребят правилам игры на улице, расскажут, что делать во время пожара и помогут освоить азы арифметики.

Каждый час малыши будут выполнять специальные задания и получать призы. В перерывах мальчишки и девчонки посетят танцевальные, музыкальные, актерские, вокальные, развивающие и спортивные мастер-классы.

 

Культура
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
07/03/2020
Культура
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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