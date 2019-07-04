Детский клуб ТРЦ «Планета» приглашает малышей в июле

Каникулы с котятами в детском клубе ТРЦ «Планета» продолжаются! В июле малыши вновь будут учиться, играть и получать подарки вместе с героями любимого мультфильма «Три кота».
Компот, Карамелька и Коржик обожают загадки и ребусы, поэтому они принесли с собой целый мешок всевозможных заданий. Каждый час у ребят будет возможность проявить себя, отгадав задачку котиков. Победители получат подарочные карты в парк развлечений «Мегалэнд».
Каждый день в детском клубе ТРЦ «Планета» ребят ждут веселые приключения. Малыши отправятся в увлекательное путешествие по следам Робинзона, побывают на занятиях в школе пиратов и увидят интересное научное шоу. Кроме того, дети отпразднуют День семьи, любви и верности и посетят настоящий рыцарский турнир. А в творческой мастерской малыши под руководством Карамельки своими руками создадут красивые игрушки из подручных материалов.
Ждем вас в ТРЦ «Планета» каждые понедельник, вторник и среду с 18:00 до 20:00.
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