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Детский клуб ТРЦ «Планета» приглашает в сказочный лес

По выходным детский клуб ТРЦ «Планета» превращается в сказочный лес, в котором малышей ждут Винни и его друзья. У зверят есть волшебные шарики с непростыми вопросами, на которые Тигруля и Хрюник ищут ответы. Что бывает одним цветом? Есть ли у кошек секреты? Где находится страна детства? И это только малая часть загадок! В конце каждого часа появляется горшочек с задачками для поверки знаний.

Есть в лесу еще одно интересное место – тайный творческий уголок. Там мальчики и девочки создают из картона, бумаги и клея невероятные поделки: цветочек, магический шар, кошечку и многое другое. А в перерывах между занятиями в детском клубе проходят выступления танцевальных коллективов, игровые программы и эстафеты.

Ждем всех ребят в детском клубе на 2 уровне ТРЦ «Планета»!

Культура
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
05/02/2019
Культура
Новокузнецк
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