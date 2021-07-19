Детский сад «Академия детства» на 140 мест открылся в Осинниках

Современный детский сад построен в рамках нацпроекта «Демография». В объект вложено более 190 млн рублей, в том числе 135 млн рублей — федеральное финансирование, 55 млн рублей — областные средства. Еще 12,7 млн рублей из местного бюджета направлено на приобретение дополнительного оборудования — игрушек, интерактивного оснащения, мягкого инвентаря.

«Академия детства» — 18-й детский сад, который построен в Кузбассе за последние три года. Еще 12 дошкольных учреждений находятся на этапе строительства. Детский сад рассчитан на 140 мест, 60 из которых — ясельные, для детей до трех лет. Это позволит сократить в Осинниках очередность детей этого возраста на 58%», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Особенность детского сада «Академия Детства» — «факультеты» и «лаборатории». Это обучающие комплексы, где дети в игровой форме смогут проводить эксперименты, опыты, получать начальные естественно-научные знания. Пока определены два направления. На «Факультете физики и астрономии» малыши будут изучать строение солнечной системы, планеты, звезды. «Медицинский факультет» позволит ребятам получить представление о медицинских профессиях. Наставниками дошкольников станут учащиеся «Школы Гиппократа» и медицинские работники города.

Кроме того, на территории детсада есть детская метеорологическая станция, где расположены приборы, аналогичные тем, что используют профессионалы. Ребята смогут на протяжении всего года отслеживать погоду, измеряя давление, температуру и влажность воздуха, уровень осадков, составлять прогнозы. Все это позволит воспитывать осознанное и бережное отношение к природе. Все наблюдения будут фиксировать в специальных журналах-дневниках.

В дальнейшем коллектив детского сада планирует развивать естественно-научную направленность, открывая другие факультеты. Участие в определении конкретных тематик будут принимать родители малышей.