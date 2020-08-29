Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Детский сад на 119 мест открылся после капремонта в Междуреченске

Детский сад № 18 «Незабудка» в восточном районе города Междуреченска ввели в строй ко Дню шахтера после капитального ремонта, который шел полтора года.

Детский сад был построен в 1966 году. На первый с момента постройки капитальный ремонт направлены 84,1 млн рублей, из них 74,1 млн рублей из муниципального бюджета, 10 млн рублей выделила компания ЕВРАЗ.

Еще 13,6 млн рублей на новое оборудование для детсада предоставлены из средств муниципалитета и внебюжетных источников.

После ремонта в детском саду оборудованы кабинеты для развивающих игр, изобразительного творчества, занятий с логопедом, мультстудия. На территории появилась площадка для изучения правил дорожного движения, спортивная зона с безопасным резиновым покрытием.

Образование
Топ
Междуреченск
kuzbassnews.ru
29/08/2020
Образование
Топ
Междуреченск
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Угольщикам в Кузбассе дополнительно выделено 80 гектаров земель
Распоряжение опубликовано позавчера 25 августа, в преддверии Дня шахтера.
Цивилев: строительство обхода Кемерова даст экономический эффект
Пуск объездной дороги не только позитивно отразится на экологии города, но и окажет положительный...
Цивилев: строительство обхода Кемерова даст экономический эффект
Пуск объездной дороги не только позитивно отразится на экологии города, но и окажет положительный...
В Новокузнецке собак отлавливала и мучила недобросовестная фирма
Отловом бродячих псов занялась компания «Веста», однако вскоре её сменила «Авега». Однако договор в...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus