Детский сад на 119 мест открылся после капремонта в Междуреченске

Детский сад № 18 «Незабудка» в восточном районе города Междуреченска ввели в строй ко Дню шахтера после капитального ремонта, который шел полтора года.

Детский сад был построен в 1966 году. На первый с момента постройки капитальный ремонт направлены 84,1 млн рублей, из них 74,1 млн рублей из муниципального бюджета, 10 млн рублей выделила компания ЕВРАЗ.

Еще 13,6 млн рублей на новое оборудование для детсада предоставлены из средств муниципалитета и внебюжетных источников.

После ремонта в детском саду оборудованы кабинеты для развивающих игр, изобразительного творчества, занятий с логопедом, мультстудия. На территории появилась площадка для изучения правил дорожного движения, спортивная зона с безопасным резиновым покрытием.