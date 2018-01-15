Новости Кузбасса

Лжесотрудница пенсионного фонда украла у новокузнечанки 45 000 рублей Пенсионерка продиктовала необходимые данные, а позже узнала, что с ее счета списаны около 45 000...

В кузбасском поселке запустили станцию для очистки воды В населенном пункте Каракан (Беловский район) запустили первую станцию водоочистки. Об этом...

Новокузнецкий ХК «Металлург» одержал 11 победу подряд Хоккеисты «Металлурга» выиграли 11 матч подряд в чемпионате Высшей хоккейной лиги.