Новости Кузбасса

МАДОУ Центр развития – детский сад «Планета детства» Калтанского городского округа на основании предложения органа исполнительной власти Кемеровской области включен во Всероссийский Реестр организаций, предприятий, учреждений, индивидуальных предпринимателей, активно участвующих в социально-экономическом развитии субъектов Федерации и муниципальных образований «Книга Почета» за 2017 год.
15/01/2018
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