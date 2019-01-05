Детское отделение Тяжинской районной больницы посетили волонтеры

Молодогвардейцы подготовили сценарий и выступили в роли сказочных персонажей – Деда Мороза (Алина Жаркова), Снегурочки (Яна Герасименко) и девочки Алисы (Ольга Осетрова). Ведущими новогоднего праздника были Мария Нестерова и Полина Трибушинина.

Маленькие пациенты играли, шутили, пели, отгадывали загадки, водили хоровод. Всем детям были вручены подарки от администрации Тяжинского муниципального района. Детский праздник проведен по инициативе отдела молодежной политики и спорта администрации района.