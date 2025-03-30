Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Детское театрализованное представление прошло в селе Суслово Мариинского округа

В этот день в сельской модельной библиотеке ребята окунулись в театральную атмосферу. Юных гостей встретил веселый Скоморох, напомнивший детям о правилах поведения в театре. Чтобы узнать, какой спектакль их ждет, мальчишкам и девчонкам необходимо было отгадать загадки. С этой задачей ребята успешно справились.
Перед юными читателями выступил народный театр кукол «Теремок» (Сусловский ДК). Кукольный спектакль-игра «Жила-была коза, по прозванью Дереза» увлек детей в мир фантазии и сказочных приключений. Театрализованное представление состоялось в рамках недели детской и юношеской книги.

Фото: Сусловская сельская модельная библиотека

Культура
Мариинск
kuzbassnews.ru
30/03/2025
Культура
Мариинск
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus