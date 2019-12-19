«Девчата» электромонтера Тютикова

В Кузбасском филиале Россети Сибирь электромонтер по обслуживанию подстанций Василий Тютиков работает 19 лет. Как говорит энергетик, за эти годы у него выработался «иммунитет» к плохой погоде.

«Могу полдня на морозе провозиться, «реанимируя» трансформатор, и даже насморка не подхватить, - рассказывает электромонтер. – Работа в электросетевом комплексе закалила меня в прямом смысле этого слова. Мое увлечение лыжами тоже здоровья прибавляет. Здоровье вообще для нашей профессии – самое главное. И не только физическое, важнее даже эмоциональный настрой. Каждый вызов для энергетика, как для космонавта выход в открытый космос. Иногда в шутку свою работу по переключениям на подстанции называю "запуском ракеты". Внимание, ответственность, выверенность действий - здесь по-другому нельзя».

Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт оборудования, осуществлять диагностику и контроль приборов, составлять отчетную документацию, четко соблюдать инструкцию по охране труда - все это входит в должностные обязанности электромонтера по обслуживанию подстанций.

«Бывают ситуации, когда на работу вызывают по звонку, как «скорую помощь», –говорит энергетик. – Помню, как однажды в новогодние праздники смотрел со своими дочками наш любимый фильм «Девчата». Неожиданно погас свет. С работы еще не позвонили, а я уже стал собираться. Жена предложила покататься на лыжах всей семьей, и тут зазвенел телефон. Пришлось срочно выезжать, чтобы оперативно исправить неполадки на подстанции».

Василий Тютиков не только отличный профессионал, но и «самый лучший» в мире папа для своих трех дочерей. Когда электромонтер возвращается с работы, дочки первыми встречают его теплыми объятиями. А он по-родительски трепетно называет их «девчата». «Дети говорят что я «работаю солнцем», - с улыбкой рассказывает электромонтер. - А я и рад стараться! Когда дома встречают такие лучики света, есть любимая работа и уверенность в завтрашнем дне – настроение поднимается до тысячи киловатт. Что еще нужно для настоящего человеческого счастья!».