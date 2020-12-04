Девятиклассник Кирилл Логунов из Кайлинской школы Яйского округа стал победителем конкурса проектных работ

Подросток обучается в школе юного агронома «Агродозор» - программы дополнительного образования и профориентации в области агрономии для учащихся средних и старших классов.

Диплом победителя подписали – директор государственного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии» А. Глинушкин и заведующая отделом болезней картофеля и овощных культур, ведущий научный сотрудник, кандидат биологических наук М. Кузнецова.

Начальник управления образования Светлана Юдина и руководитель Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Анастасия Зубарева, ставшая и руководителем научного проекта Кирилла, были отмечены благодарственными письмами.

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе Кайлинской школы имени Героя Советского Союза В. Д. Жихарева открылся в 2019 году, в 2020 году уже начал работу над реализацией муниципального инновационного проекта по цифровой агрономии.

Основной целью муниципального инновационного проекта «Цифровая агрономия» стало формирование у учащихся представления о современной агрономии и профессии агронома. В качестве примера решено было использовать вторую по экономической значимости в РФ культуру - картофель.

Опытной площадкой для учащихся и их наставника стал не только пришкольный участок, но и личные огороды. Прежде чем выращивать картофель, кайлинским участникам проекта пришлось начинать с теоретической части. К практической части реализации проекта приступили в мае с посадки картофеля сорта «Кемеровчанин», «Перуанский» и… который еще не имеет названия, а семена его получены из пробирки.

Все этапы возделывания этой культуры – от посадки до уборки урожая - были занесены в журналы, проанализированы, сделаны выводы. Полученные данные легли в основу научной работы.

Урожай опытнического участка Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» был таков: сорт «Кемеровчанин» - 295 кг, «Перуанский» - 8,5 кг, семена картофеля из пробирки дали 9 кг клубней.