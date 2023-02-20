Госинспектором Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу в феврале 2023 года проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия по наблюдению за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна в отношении индивидуального предпринимателя, который осуществляет деятельность по выращиванию зерна на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа.

В ходе наблюдения за соблюдением установлено, что ИП главой К(Ф)Х Тупициным А.Н. была зарегистрирована декларация о соответствии на партию рапса урожая 2022 года, поставляемого на пищевые цели. Масса партии, указанная в документе, превышает вес урожая данной культуры после доработки на 160 тонн, что свидетельствует о недостоверном декларировании соответствия продукции.

Управлением Россельхознадзора декларация о соответствии признана недействительной и ее действие прекращено.

Индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.