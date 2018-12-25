Директор кемерорвской турфирмы обманула клиентов на 6 млн рублей

В Кемерово 36-летняя директор турфирмы осуждена за обман клиентов на сумму более 6 000 000 рублей.

Летом 2017 года в полицию поступили заявления от клиентов одной из местных туристических фирм - горожане приобрели путевки, однако вскоре директор агентства сообщила им, что поездки отменяются. Деньги за туры потерпевшим не вернули, офис организации оказался закрыт, а телефон руководителя отключен. Стражи порядка задержали директора турфирмы.

Потерпевшими от действий обвиняемой стали 67 клиентов туристического агентства. Все они частично или полностью оплатили путешествия по России и за границу.

Суд признал фигурантку виновной и приговорил ее к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Также директор турфирмы обязана возместить потерпевшим причиненный ущерб – более 5 000 000 рублей. Около 1 000 000 рублей она уже выплатила потерпевшим за время предварительного следствия и судебных заседаний.