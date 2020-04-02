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Директор коммерческой фирмы уклонялся от уплаты налогов и сборов в крупном размере

Возбуждено уголовное дело в отношении 39-летней директора коммерческой фирмы, подозреваемой в совершении  преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов в крупном размере).

По версии следствия, в период с января 2016-го по декабрь 2017 года  директор компании, занимающейся оптовой торговлей лесоматериалами, уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации. Подозреваемая включала в налоговые декларации ложные сведения о понесенных расходах  и не включала информацию о прибыли, полученной от реализации товаров, направленных на экспорт.

В результате в бюджетную систему России не поступило налогов на сумму порядка 7,4 млн рублей. Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области. В рамках расследования уголовного дела будет изъята и изучена финансовая документация предприятия, проведена экономическая экспертиза, результаты которой определят точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства. Также следствием будут приниматься все предусмотренные законом меры по возмещению ущерба, причиненного бюджету.

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kuzbassnews.ru
02/04/2020
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