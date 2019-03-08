Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил женщин ведомства с Международным женским днем

Руководство Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации сердечно поздравляет всех вас с самым светлым и замечательным праздником весны – Международным женским днём 8 марта:

Дорогие женщины!

Руководство Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации сердечно поздравляет всех вас с самым светлым и замечательным праздником весны – Международным женским днём 8 марта!

В современном обществе слова «не женское дело» уже давно утратили свою актуальность. Наравне с мужчинами вы принимаете участие в обеспечении безопасности и правопорядка, несёте боевое дежурство, достойно представляете Росгвардию на спортивных состязаниях, в том числе международного уровня.

В служебной деятельности вы не только ни в чём не уступаете коллегам-мужчинам, но и нередко превосходите их, показывая пример ответственного отношения к делу защиты государства.

Однако, посвятив свою жизнь служению Отечеству и Закону, вы не теряете своего женского очарования, трепетно оберегаете семейный покой и заботитесь о будущем поколении.

Примите искренние пожелания счастья, успехов, прекрасного весеннего настроения! Пусть в ваших семьях всегда царят любовь, взаимопонимание, не покидает уверенность в завтрашнем дне, осуществляются самые светлые надежды и ожидания!

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации –

главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации

генерал армии Виктор Золотов.