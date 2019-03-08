Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил женщин ведомства с Международным женским днем

Руководство Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации сердечно поздравляет всех вас с самым светлым и замечательным праздником весны – Международным женским днём 8 марта:
Дорогие женщины!
Руководство Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации сердечно поздравляет всех вас с самым светлым и замечательным праздником весны – Международным женским днём 8 марта!
В современном обществе слова «не женское дело» уже давно утратили свою актуальность. Наравне с мужчинами вы принимаете участие в обеспечении безопасности и правопорядка, несёте боевое дежурство, достойно представляете Росгвардию на спортивных состязаниях, в том числе международного уровня.
В служебной деятельности вы не только ни в чём не уступаете коллегам-мужчинам, но и нередко превосходите их, показывая пример ответственного отношения к делу защиты государства.
Однако, посвятив свою жизнь служению Отечеству и Закону, вы не теряете своего женского очарования, трепетно оберегаете семейный покой и заботитесь о будущем поколении.
Примите искренние пожелания счастья, успехов, прекрасного весеннего настроения! Пусть в ваших семьях всегда царят любовь, взаимопонимание, не покидает уверенность в завтрашнем дне, осуществляются самые светлые надежды и ожидания!
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации –
главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации
генерал армии Виктор Золотов.
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