Директор управляющей компании в Кузбассе оштрафован за игнорирование обращения гражданина

Как сообщили корреспонденту «Новостей Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, штраф в размере 50 тысяч рублей на директора управляющей компании МУП «Мариинец» в конце октября 2021 года был наложен должностным лицом Государственной жилищной инспекции Кузбасса за игнорирование обращения гражданина, поступившее в систему ГИС ЖКХ. Не согласившись с постановлением, директор управляющей компании обжаловал его в суд…

В конце июля прошлого года собственник помещения одного из многоквартирных домов Мариинска направил в адрес управляющей компании «Мариинец» через систему ГИС ЖКХ обращение, в котором просил разместить информацию об индивидуальном приборе учёта.

В соответствии с действующим законодательством управляющая компания в срок не позднее дня, следующего за днём поступления обращения, обязана либо предоставить такого рода информацию по обращению, либо сообщить место размещения запрашиваемой информации в случае, если такая информация раскрыта и находится в актуальном состоянии. При этом официальный ответ управляющая компания должна была направить по тем же каналам связи, по которым был получен запрос: через ГИС ЖКХ.

Однако в установленный срок гражданин не получил ответ на своё обращение. Прождав более месяца, собственник жилья обратился с заявлением в Государственную жилищную инспекцию Кузбасса. По результатам проведённой проверки в бездействии директора компании был установлен состав правонарушения, влекущий ответственность за нарушение правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, за что на него был наложен штраф в минимальном размере, предусмотренном за данный вид правонарушения – 50 тысяч рублей.

Не согласившись с вынесенным постановлением, директор управляющей компании обжаловал его в суд.

Рассмотрев жалобу и оценив в совокупности все представленные доказательства, Мариинский городской суд Кемеровской области установил вину директора управляющей компании в совершении административного правонарушения доказанной, в связи с чем не усмотрел оснований для прекращения дела.

При этом суд с учётом исключительных обстоятельств, связанных с характером совершённого административного правонарушения, а также с учётом имущественного и финансового положения директора управляющей компании, снизил правонарушителю размер административного штрафа до 25 тысяч рублей.

На сегодняшний день решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

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