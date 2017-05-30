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Директора предприятий-неплательщиков ответят за долги перед энергетиками

Руководители двух территориальных сетевых организаций (ТСО) Кемеровской области с подачи ПАО «МРСК Сибири» (входит в Группу компаний ПАО «Россети») стали фигурантами уголовных дел. Причина – хронические неплатежи энергетикам.

По данным на 01.04.2017 года, объем просроченной задолженности потребителей электроэнергии перед филиалом ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» составляет более 734 млн рублей. Основные неплательщики – это сетевые и сбытовые компании. Так, ущерб, нанесенный МРСК Сибири ООО «ТСО «Сибирь», составил 7 млн 691 тыс. рублей. Долг ООО «Компания Энергопромсервис», признанный Арбитражным судом, - 1 млн 621 тыс. рублей

В 2016 году МРСК Сибири обратилась в правоохранительные органы с заявлениями в отношении ООО «ТСО «Сибирь» (генеральный директор - Юсупов Ш.Т.) и ООО «Компания Энергопромсервис» (директор - Акилин А.А.) по факту причинения имущественного ущерба ПАО «МРСК Сибири». В результате возбуждены уголовные дела по ст. 165 УК РФ (п."б" ч.2) по факту противоправной деятельности «ТСО «Сибирь» и по ст. 315 УК РФ – в отношении руководителя ООО «Компания Энергопромсервис» Акилина А.А. Проводится расследование.

Заявления МРСК Сибири еще на 12 руководителей организаций, имеющих огромные долги перед энергетиками, в настоящее время находятся в правоохранительных органах, по ним ведутся проверки.

В МРСК Сибири намерены продолжать кампанию по борьбе с хроническими неплатежами, в частности, инициировать возбуждение уголовных дел в отношении руководителей ТСО, поскольку долги перед энергетиками – это, прежде всего, угроза надежности электросетевого комплекса.

 

Экономика
kuzbassnews.ru
30/05/2017
Экономика
Новости Кузбасса

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