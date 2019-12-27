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Директором Южных электрических сетей Кузбасского филиала Россети Сибирь стал Павел Петров

В производственном отделении Кузбасского филиала Россети Сибирь «Южные электрические сети» назначен новый руководитель. Павел Борисович Петров до этого назначения был начальником Инского района электрических сетей филиала.

Павел Петров вошел в этом году в ТОП-100 Лидеров энергетики по итогам первого Всероссийского конкурса для специалистов электросетевого комплекса, который был организован группой «Россети» по аналогии с конкурсом Лидеры России. Вся «золотая сотня» лучших энергетиков страны вошла в кадровый резерв компании на замещение вакантных должностей руководителей.

«Уверен, что компетенции и лидерские качества Павла Борисовича помогут ему успешно справиться с теми задачами, которые стоят перед коллективом Южных сетей. Участок этот сложный: именно здесь сосредоточены самые энергоемкие предприятия региона, множество категорийных, требущих особого внимания потребителей», – отметил заместитель генерального директора – директор Кузбасского филиала компании Иван Клейменов, представляя нового руководителя сотрудникам подразделения.

Прежний директор Южных электрических сетей Сергей Верхов покинул пост по собственному желанию в связи с переездом в другой регион.

Справка:

Павел Петров родился 20 февраля 1978 года. В 1998 году закончил Кузбасский государственный технический университет по специальности «Электрификация и автоматизация горных работ».

Трудовую деятельность в сфере электроэнергетики начал в 1998 года с должности электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Стаж работы в электроэнергетике – 21 год. До 2006 года работал электромонтером оперативно-выездной бригады, затем – диспетчером. В  2011 году был назначен начальником Инского РЭС. 

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kuzbassnews.ru
27/12/2019
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