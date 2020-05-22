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Дистанционно, познавательно и креативно: энергетики рассказывают школьникам правила электробезопасности в онлайн-режиме

Накануне школьных каникул специалисты Кузбасского филиала Россети Сибирь разработали цикл интерактивных онлайн-уроков по электробезопасности для дистанционного обучения школьников. В пробном «занятии по сети» приняли участие ребята из Колмогоровской школы Яшкинского района.

Вместо привычного класса – общедоступная интернет платформа, вместо доски – монитор компьютера, а в роли учителя – молодые эрудированные энергетики. Учитывая, что в условиях профилактики вирусных заболеваний традиционные уроки в школах не проводятся, специалисты электросетевой компании гармонично вписались в новый формат подачи материала и смело доказали, что виртуальный урок может быть ничуть не хуже реального.

«Главная задача, которую мы ставили перед собой при подготовке к занятию, - создать доверительную коммуникативную связь с ребятами по ту сторону экрана, - рассказывает специалист по охране труда Кузбасского филиала Россети Сибирь Юлия Сурадейкина. – Чтобы избежать неприятных последствий и «прокачать» ребят в теме электробезопасности накануне продолжительных летних каникул, мы стараемся подавать всю информацию в доступной интерактивной форме, выводим наших «виртуальных собеседников» на диалог, объясняя степень рисков и ответственности при обращении с электроприборами».         

Интерактивный урок для учащихся с 1 по 5 класс как раз и был построен на этом принципе – наладить контакт с детьми и доступным языком объяснить ребятам, как нужно вести себя вблизи энергообъектов. В процессе игры школьники сделали энергичную зарядку, познакомились с инструментами, с помощью которых можно починить электрические приборы, а главное изучили знаки элекробезопасности и выучили основные правила поведения вблизи энергообъектов.

Прилежные ученики уже готовы приступить к домашнему заданию: рассказать правила электробезопасности своим братьям и сёстрам, друзьям и одноклассникам, а главное – самим соблюдать их неукоснительно! Кстати, самые активные и «энергичные» участники интерактивного урока вместо «пятёрки» в дневнике получат полезное приложение для своего смартфона. Это будет для них приятным сюрпризом.  

Образование
Яшкино
kuzbassnews.ru
22/05/2020
Образование
Яшкино
Новости Кузбасса

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