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Длительный стаж дает право на досрочную пенсию

В 2020 году 45 жителей Кузбасса вышли на пенсию досрочно за длительный стаж. В прошлом году, когда начала действовать эта норма закона, в регионе досрочно вышли на заслуженный отдых 255 человек.

Напомним, что с начала 2019 года может быть назначена пенсия на два года раньше общепринятого пенсионного возраста с учетом его повышения мужчинам при стаже в 42 года (но не ранее 60 лет) и женщинам при стаже в 37 лет (но не ранее 55 лет). Такая норма распространяется на пенсии по старости на общих основаниях и на пенсии госслужащих. Важный момент - для назначения досрочной пенсии в связи с длительным стажем в страховой стаж, определяющий право на пенсию, учитываются только периоды трудовой деятельности, а также периоды получения пособий по временной нетрудоспособности.

Нестраховые периоды: служба в армии, отпуск по уходу за ребенком, период получения пособия по безработице, ухода за престарелым, достигшим 80 лет и инвалидом 1 группы и другие в такой стаж не включаются, но оцениваются в пенсионных коэффициентах и применяются при определении размера пенсии.

Проверить имеющийся на сегодняшний день стаж жители Кемеровской области могут в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР или на портале Госуслуг. Выписку из лицевого счета, содержащую сведения о стаже, также можно получить в клиентских службах ПФР и Многофункциональных центрах. Если же в данных лицевого счета отсутствуют какие-то периоды работы, подтверждающие документы необходимо предоставить в ПФР для того, чтобы эти данные были учтены при назначении пенсии.

Общество
kuzbassnews.ru
03/08/2020
Общество
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