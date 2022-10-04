Длительный стаж помог 606 кузбассовцам выйти на пенсию досрочно

С начала 2022 года Отделение ПФР по Кемеровской области - Кузбассу назначили страховую пенсию ранее общеустановленного пенсионного возраста за большой трудовой стаж 144 кузбассовцам, среди которых 74 мужчины и 70 женщин. А с 2019 г., когда начала действовать норма закона, по данному основанию вышло на пенсию 606 жителей региона.

Право на досрочную страховую пенсию по старости имеют мужчины со страховым стажем не менее 42 лет, и женщины – не менее 37 лет. В этом случае страховая пенсия по старости им может назначаться на 2 года ранее достижения нового пенсионного возраста, но не ранее достижения возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам).

Обращаем внимание, что при исчислении страхового стажа для назначения страховой пенсии по старости в него включаются периоды работы и иной деятельности, которые выполнялись на территории Российской Федерации, при условии, что за эти периоды начислялись и уплачивались взносы в ПФР, а также период получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности (больничный). А так называемые нестраховые периоды (служба в армии, периоды ухода за детьми или нетрудоспособными) в этот стаж не засчитываются.

При этом наличие нестраховых периодов оценивается в пенсионных коэффициентах и применяется при определении размера пенсии. Таким образом, все пенсионные права граждан учитываются при назначении пенсии за длительный стаж: одни периоды для определения права на пенсию, другие — для исчисления размера пенсии.

Специалисты территориальных органов ПФР проводят с жителями Кузбасса, имеющими длительный стаж, заблаговременную работу, предварительно оформляя макет пенсионного дела. Заявление на установление пенсии сейчас можно подать прямо из дома: через портал госуслуг или Личный кабинет на сайте ПФР.

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