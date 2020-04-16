Новости Кузбасса

Приобретая семена для посева и посадки, мы желаем по итогу получить отличный урожай и для этого прикладываем много сил и затрат. Тщательно выбираем семена, смотрим красивые картинки на упаковке и в воображении представляем какими вырастут помидоры, огурцы или как красиво расцветут цветы на клумбе. Многие садоводы-огородники не обращают внимание включены ли эти семена в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Для чего это нужно?

Ответ прост. Для создания того или иного сорта необходимо не один год и не два, а иногда и десяток лет. Это означает, что семена прошли Государственные сортоиспытания, подтвердили свои сортовые особенности и рекомендованы к использованию в определенных регионах страны, а также не являются генетически модифицированнымисортами.

Сортовые особенности семян можно характеризовать по многим показателям: скороспелость, урожайность, лежкость, транспортабельность, вкусовые, питательные и целебные качества, пригодность к переработке, устойчивость к сельскохозяйственным вредителям и болезням и т. д.

Опытные овощеводы стремятся приобрести гибридные или их называют гетерозисные семена. Которые получают в результате направленного отбора от скрещивания урожайных сортов с различными ценными биологическими и хозяйственными признаками. Растения гибридных семян принято обозначать буквой F (начальная буква латинского слова, обозначающего в переводе, дети). Стоящая рядом цифра указывает, какое это поколение. Растения первого поколения F1, как правило, превосходят родительские (исходные) сорта по урожайности, скороспелости и т. д. Это явление называют гетерозисом, а гибриды — гетерозисными.

Многие гетерозисные гибриды районированы и широко используются в производстве. Любители должны знать, что семена гетерозисных растений собирать нельзя, так как они не сохраняют свойств родителей, каждый раз такие семена получают заново, скрещивая материнские и отцовские сорта или линии. Гибридные (гетерозисные) семена получают в селекционных учреждениях и некоторых специализированных хозяйствах. Процесс этот сложен и трудоемок, поэтому гибридные семена несколько дороже обычных сортовых.

Характеристику семян сорта составляют после многолетнего испытания в различных зонах страны. Сорта, получившие положительную оценку Государственной комиссии по сортоиспытанию, районируют, т. е. определяют для них районы выращивания, в условиях которых эти сорта показывают лучшие результаты. Особое внимание характеристике семян обращают на устойчивость сортов к карантинным болезням. Прежде чем покупать семена, надо выяснить, районирован ли данный сорт в вашей местности. Районирование способствует более правильному использованию сорта. Карта климатических зон основана на минимальных температурных показателях в зимний период, что, по сути, является картой зимостойкости или морозоустойчивости растений.

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области продавцам семян напоминает, согласно статье 30 Федерального закона от 17.12.1997 года №149 – ФЗ «О семеноводстве» к реализации партий семян сельскохозяйственных растений допускаются, сорта которых включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.