Для дистанционной нагрузки

Кузбасские энергетики первыми в Сибири реализовали проект дистанционного управления нагрузкой в энергорайонах

Специалисты филиала "МРСК Сибири" – "Кузбассэнерго - РЭС" первыми в Сибири начали реализовывать проект оснащения удаленных подстанций средствами связи и телемеханики для дистанционной разгрузки проблемных энергоузлов при угрозе возникновения или развития системных сбоев в энергосистеме. Цель – повысить управляемость и обеспечить оперативный ввод графиков временного отключения (ГВО) потребления прямой командой диспетчера, без участия оперативного персонала подстанций.

В текущем году специалисты уже установили необходимое оборудование для дистанционного ввода ГВО на 6 подстанциях филиала напряжением 35-110 киловольт наиболее ответственного Мысковско-Междуреченского энергоузла Кузбасской энергосистемы.

По закону на сетевую организацию возлагается ответственность за ввод графиков временного отключения нагрузки в случае поступления диспетчерской команды от Системного оператора. От того, насколько оперативно будет выполнена команда на отключение необходимого объема мощности, будет зависеть все дальнейшее развитие ситуации при возможных перегрузках или нарушении устойчивости энергосистемы из-за самых разных факторов. Уникальность установленной системы в том, что она позволяет эффективно, с рабочего места диспетчера, управлять нагрузкой энергорайонов региона.

- По сути на сетевую организацию при необходимости ввода графиков ограничения возлагается функция "умного рубильника". Оперативное реагирование на команду - это возможность предотвратить нежелательное развитие событий в случае нештатной ситуации, а значит – повысить надёжность всей энергосистемы. На реализацию этого пока уникального для Сибири проекта было направлено свыше 30 млн рублей. – поясняет и.о. директора "Кузбассэнерго – РЭС" Борис Берлин.

В последующие 4 года специалисты "Кузбассэнерго – РЭС" оснастят системой дистанционного управления нагрузкой еще 21 объект.

Тем самым будет обеспечена возможность в течение нескольких минут ввести в ключевых энергорайонах региона графики временного отключения и не допустить тяжелых последствий возможных нештатных ситуаций в энергосистеме. А после также оперативно включить отключенную нагрузку потребителей.