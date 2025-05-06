Для кузбасского ООО «Лебеди» состоялся обязательный профвизит Россельхознадзора

30 апреля 2025 года в отношении сельхотоваропроизводителя из Промышленновского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса состоялся профилактический визит специалиста Россельхознадзора в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. Мероприятие проведено по месту ведения деятельности и имело для хозяйствующего субъекта обязательный характер в связи с чрезвычайно высокой категорией риска.

ООО «Лебеди» более 20 лет является одним из самых динамично развивающихся сельхозпредприятий Кузбасса. В числе выращиваемых культур — ячмень, пшеница, рапс, лён, соя, горох, гречиха.

Специалист ведомства проинформировал об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности агрария, к объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении ООО «Лебеди», исходя из присвоенной категории риска.

Кроме того, хозяйствующий субъект проконсультирован по вопросам внесения данных о применении пестицидов и агрохимикатов в Федеральную государственную информационную систему ФГИС «Сатурн», о порядке применения и безопасности пестицидов и агрохимикатов с учетом обеспечения соблюдения установленных регламентов и правил применения пестицидов и агрохимикатов, исключающих их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду.

По результатам мероприятия составлен соответствующий акт проведения обязательного профилактического визита и в установленном порядке направлен в адрес хозяйствующего субъекта.