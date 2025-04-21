Для кузбасского предприятия проведен профилактический визит в области семеноводства с помощью МП «Инспектор»

16 апреля 2025 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области семеноводства провел профилактический визит с помощью мобильного приложения «Инспектор» в отношении кузбасского сельхозтоваропроизводителя ООО «Плотниковское», осуществляющего свою деятельность на территории Крапивинского муниципального округа.

Посредством видео-конференц-связи представитель предприятия проинформирован об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности по производству, заготовке, обработке, хранению, реализации, транспортировке и использованию семян сельскохозяйственных растений и принадлежащим ему объектам контроля в области семеноводства.

Кроме того, разъяснены критерии рисков и даны разъяснения об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

Также в ходе мероприятия представителем ведомства проведена консультация по вопросу работы во ФГИС «Семеноводство» и разъяснены требования Федерального закона от 30.12.2021 года №454-ФЗ «О семеноводстве». Данная система обеспечивает получение актуальных сведений в сфере семеноводства в режиме реального времени. В частности, об охраняемых селекционных достижениях (сортах, гибридах), о наличии и качестве семян агрокультур, произведенных в России, а также завезенных в страну из-за рубежа.

При этом специалисты Россельхознадзора отмечают, что преимущество работы через мобильное приложение «Инспектор» в его удобстве для всех участников мероприятия. Такой формат позволяет дистанционно провести профилактический визит, оперативно устранять условия, причины и факторы, способствующие нарушениям, сокращает затраченное время для всех взаимодействующих сторон.