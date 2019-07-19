Для металлургов предусмотрен досрочный выход на пенсию

21 июля в России свой профессиональный праздник отмечают металлурги. Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области желает всем работникам отрасли процветания, трудовых побед, крепкого здоровья и семейного благополучия!

В Кузбассе металлургия - одна из базовых отраслей в экономике. В зависимости от того, в каком производстве занят ее работник, пенсионное законодательство предусматривает назначение досрочной страховой пенсии по старости:

1) мужчинам в возрасте 50 лет и женщинам в возрасте 45 лет, если они проработали соответственно не менее 10 лет и 7 лет 6 месяцев на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах (Список №1) и имеют страховой стаж соответственно не менее 20 и 15 лет.

В случае, если эти граждане проработали на работах по Списку № 1 не менее половины установленного срока и имеют требуемый страховой стаж, страховая пенсия им может назначаться с уменьшением возраста выхода на пенсию, установленного на 31.12.2018 г., на один год за каждый полный год такой работы - мужчинам и женщинам.

2) мужчинам в возрасте 55 лет и женщинам в возрасте 50 лет, если они проработали на работах с тяжелыми условиями труда (Список № 2) соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет.

В случае, если эти граждане проработали на работах по Списку № 2 не менее половины установленного срока и имеют требуемый страховой стаж, страховая пенсия может быть назначена с уменьшением возраста, установленного на 31.12.2018 г., на один год за каждые 2 года и 6 месяцев такой работы мужчинам и за каждые 2 года такой работы женщинам.

Перечень работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений, которые предусмотрены в Списках № 1, № 2, и с учетом которых назначается досрочная страховая пенсия утверждены Правительством Российской Федерации.