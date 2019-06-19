Для отдыха детей работников «Южного Кузбасса» созданы все условия

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») во время летних каникул организует отдых в загородных лагерях для 664 детей работников.

Сегодня начинается второй сезон в оздоровительном лагере «Звездочка», куда на три недели приедут 114 детей работников угольной компании в возрасте от 7 до 15 лет. А в воскресенье еще 67 ребят отправятся в санаторий-профилакторий «Романтика». Трудящиеся в «Южном Кузбассе» родители оплатят только 16% от стоимости путевок.

Летние лагеря, куда отправятся дети сотрудников «Южного Кузбасса», отремонтировали, сделали противоклещевую обработку. Специальная комиссия также осмотрела жилые и подсобные помещения, проверила работу пожарной сигнализации, систем пожаротушения и видеонаблюдения.

Вожатые в лагерях заботятся о веселом отдыхе школьников, а медработники – о квалифицированной помощи в случае необходимости. Детям обеспечено пятиразовое сбалансированное питание. Новое оборудование в столовой позволяет готовить пищу на пару, что сохраняет в продуктах большую часть полезных веществ.

«Лето – лучшее время для того, чтобы отдыхать от учебы и привычной обстановки, наслаждаться природой и общением со сверстниками. В наших загородных лагерях дети занимаются спортом и художественной самодеятельностью, участвуют в праздниках и фестивалях, находят новых друзей и, уверен, получают массу положительных эмоций. А в санатории-профилактории «Романтика» ребята дополнительно пройдут курс оздоровительных процедур», - отмечает управляющий директор «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.