Для поиска пропавших в лесу пенсионерки с ребенком задействован вертолет Росгвардии

В Кемеровской области сотрудники территориального управления Росгвардии привлечены для поиска пропавшей 63-летней женщины и ее 10-летнего внука. Для проведения поисково-спасательной операции в лесном массиве Прокопьевского района задействован вертолет МИ-8 Авиационного отряда специального назначения Сибирского округа Росгвардии. По предварительной информации, в дневное время 3 сентября женщина с мальчиком на территории Прокопьевского района пошли в лес за грибами и перестали выходить на связь. Родственники обратились в правоохранительные органы. Фото: Росгвардия