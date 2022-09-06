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Для поиска пропавших в лесу пенсионерки с ребенком задействован вертолет Росгвардии

 В Кемеровской области сотрудники территориального управления Росгвардии привлечены для поиска пропавшей 63-летней женщины и ее 10-летнего внука. Для проведения поисково-спасательной операции в лесном массиве Прокопьевского района задействован вертолет МИ-8 Авиационного отряда специального назначения Сибирского округа Росгвардии.  По предварительной информации, в дневное время 3 сентября женщина с мальчиком на территории Прокопьевского района пошли в лес за грибами и перестали выходить на связь. Родственники обратились в правоохранительные органы. Фото: Росгвардия 

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06/09/2022
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