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Для родителя ребенка-инвалида пенсионный возраст не увеличится

Несмотря на то, что с 2019 года начинает действовать переходный период с постепенным увеличением возраста выхода на страховую пенсию по старости, на родителей ребенка-инвалида это повышение никак не повлияет.

По-прежнему один из родителей ребенка-инвалида сможет уйти на страховую пенсию по старости досрочно: отец в 55 лет, а мать в 50.

При этом есть определенные условия для этой категории льготников: воспитание ребенка-инвалида до возраста 8 лет и наличие минимального страхового стажа (20 лет для отца и 15 лет стажа для матери ребенка-инвалида).

На право досрочно выйти на пенсию не влияет тот факт, когда ребенок был признан инвалидом и до какого возраста имел инвалидность.

Для опекунов тоже есть льготы – в случае установления опекунства над ребенком до того, как ему исполнится 8 лет, для них сокращается на год возраст выхода на пенсию за каждые полтора года опеки над ребенком-инвалидом. Нужно помнить, что возраст выхода на пенсию можно уменьшить не более, чем на 5 лет.

Подробная информация – на сайте ПФР в разделе «Что нужно знать об изменениях в пенсионной системе»

Общество
kuzbassnews.ru
21/02/2019
Общество
Новости Кузбасса

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