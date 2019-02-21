Для родителя ребенка-инвалида пенсионный возраст не увеличится

Несмотря на то, что с 2019 года начинает действовать переходный период с постепенным увеличением возраста выхода на страховую пенсию по старости, на родителей ребенка-инвалида это повышение никак не повлияет.
По-прежнему один из родителей ребенка-инвалида сможет уйти на страховую пенсию по старости досрочно: отец в 55 лет, а мать в 50.
При этом есть определенные условия для этой категории льготников: воспитание ребенка-инвалида до возраста 8 лет и наличие минимального страхового стажа (20 лет для отца и 15 лет стажа для матери ребенка-инвалида).
На право досрочно выйти на пенсию не влияет тот факт, когда ребенок был признан инвалидом и до какого возраста имел инвалидность.
Для опекунов тоже есть льготы – в случае установления опекунства над ребенком до того, как ему исполнится 8 лет, для них сокращается на год возраст выхода на пенсию за каждые полтора года опеки над ребенком-инвалидом. Нужно помнить, что возраст выхода на пенсию можно уменьшить не более, чем на 5 лет.
Подробная информация – на сайте ПФР в разделе
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