Для жителей Калтана стартовал семейный проект «Не скучное лето 2017»

Учреждения культуры Калтанского городского округа организовали семейный проект «Не скучное лето 2017», который стартовал для жителей города и его поселков сразу на трех площадках.

На придомовой территории дома № 83 по ул. Комсомольская состоялся концерт обучающихся и преподавателей Школы искусств № 43. Свое творчество горожанам дарили Гришковец Ульяна, Туровский Захар, Храменкова Ангелина, Медведев Иван, Чернякова Полина, Струц Иван, Федосеев Никита, Гончаров Павел, Устьянцев Евгений, Андреева Анна, Филиппов Андрей, ансамбль «Мюзет», Галина Александровна Бунина и ансамбль РНИ «Виртуоз». Концерт прошел в рамках городского проекта «Вечера семейного отдыха» и получил теплые отзывы слушателей.

Еще одним местом проведения праздника стала площадь ДК «Прогресс» пос. Малиновка, где состоялся концерт вокальной музыки «Здравствуй, лето!». Участие в нем приняли солисты и творческие коллективы Школы искусств № 37. Открыла праздник преподаватель школы О. В. Салиева, которая поздравила зрителей с наступлением лета замечательными стихами местного поэта Павла Майского. Своим творчеством жителей поселка порадовали обучающиеся хорового отделения школы. Громкими аплодисментами зрители принимали вокальные ансамбли «До-ре-ми», «Комплимент» и «Белиса». Программа концерта состояла из 28 вокальных номеров. Мероприятие прошло в рамках проекта «Семейные вечера».

Третья площадка находилась во дворе дома № 67 по ул. Дзержинского, там КДЦ «Сюрприз» провел для детей игровую программу «Закружит нас всех». В солнечный летний день Клоуны и их подруга Красочка устроили для детей настоящий праздник. Веселые, подвижные игры и конкурсы не заставили ребят остаться в стороне. Вместе с Красочкой юные художники разрисовали площадку своего двора яркими летними пейзажами. В конце мероприятия радостная детвора получила сладкие призы.